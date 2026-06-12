Lövöldözés és túszdráma Ungváron

Különleges rendőrségi akció keretében szabadítottak ki egy 31 éves nőt és ötéves lányát Ungváron, akiket egy felfegyverzett férfi akarata ellenére tartott fogva saját otthonukban.

a KORD különleges egység munkatársai őrizetbe vették az elkövetőt, majd biztonságban kimenekítették a házból a megrémült anyát és gyermekét.

A nyomozás eddigi adatai alapján a házaspár között veszekedés tört ki, amely során a férfi bántalmazta feleségét, majd késsel fenyegette meg. Később egy pisztollyal tért vissza, és legalább három lövést adott le.

A gyanúsított egy 37 éves ungvári férfi, akit korábban már elítéltek. A rendőrség a büntetőeljárási törvény vonatkozó rendelkezései alapján őrizetbe vette, jelenleg őrizetben van.

Az Ungvári Járási Rendőrkapitányság nyomozói, az ügyészség irányítása mellett, a férfi cselekményét jogellenes személyi szabadságtól való megfosztásként – kiskorú gyermek sérelmére is –, valamint illegális fegyvertartás és fegyverhasználat gyanújával minősítették.

A helyszínen a rendőrök elvégezték a szükséges elsődleges nyomozati cselekményeket. A nő és gyermeke biztonságban vannak, az ügyben a nyomozás tovább folytatódik.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →