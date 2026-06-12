Lövöldözés és túszdráma Ungváron

Bursza Krisztina Közélet

Különleges rendőrségi akció keretében szabadítottak ki egy 31 éves nőt és ötéves lányát Ungváron, akiket egy felfegyverzett férfi akarata ellenére tartott fogva saját otthonukban.

A hatóságok tájékoztatása szerint a KORD különleges egység munkatársai őrizetbe vették az elkövetőt, majd biztonságban kimenekítették a házból a megrémült anyát és gyermekét.

A nyomozás eddigi adatai alapján a házaspár között veszekedés tört ki, amely során a férfi bántalmazta feleségét, majd késsel fenyegette meg. Később egy pisztollyal tért vissza, és legalább három lövést adott le.

A gyanúsított egy 37 éves ungvári férfi, akit korábban már elítéltek. A rendőrség a büntetőeljárási törvény vonatkozó rendelkezései alapján őrizetbe vette, jelenleg őrizetben van.

Az Ungvári Járási Rendőrkapitányság nyomozói, az ügyészség irányítása mellett, a férfi cselekményét jogellenes személyi szabadságtól való megfosztásként – kiskorú gyermek sérelmére is –, valamint illegális fegyvertartás és fegyverhasználat gyanújával minősítették.

A helyszínen a rendőrök elvégezték a szükséges elsődleges nyomozati cselekményeket. A nő és gyermeke biztonságban vannak, az ügyben a nyomozás tovább folytatódik.

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