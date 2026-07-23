Lövöldözött egy férfi egy kijevi szupermarketben

Lövöldözés történt egy kijevi szupermarketben, ahol egy ittas férfi légpisztollyal tüzet nyitott az üzlet egyik biztonsági őrének irányába.

A kijevi rendőrség tájékoztatása szerint a hatóságok bejelentést kaptak egy lövésről az Északi (Pivnyicsna) utcában található szupermarketből.

A nyomozás során kiderült, hogy a 35 éves kijevi férfi ittas állapotban lépett be az üzletbe, ahol szóváltásba keveredett az alkalmazottakkal. A vita hevében elővette légpisztolyát, és a biztonsági őr felé lőtt.

A rendőrök a helyszínen elfogták a férfit a büntetőeljárási törvény 208. cikkelye alapján, a légpisztolyt pedig lefoglalták.

A nyomozók garázdaság miatt – az ukrán Büntető Törvénykönyv 296. cikkelyének 4. része alapján – gyanúsítottként hallgatták ki a férfit. Amennyiben bűnösnek találják, akár hét év szabadságvesztésre is ítélhetik.

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