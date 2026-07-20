Magas a tűzveszély Kárpátalján

A katasztrófavédelem figyelmeztetése szerint július 20. és 23. között Kárpátalja jelentős részén magas, helyenként rendkívüli tűzveszély várható.

Július 20–21-én elsősorban az alföldi területeken, míg 22–23-án már a hegyvidéki térségek egyes részein is 4-es (magas), helyenként 5-ös (rendkívüli) fokozatú tűzveszély lesz érvényben.

A 4-es fokozat azt jelenti, hogy a száraz, meleg időjárás miatt a tüzek gyorsan kialakulhatnak és könnyen tovább terjedhetnek. Az 5-ös fokozat már rendkívüli veszélyt jelez: ilyenkor akár egyetlen szikra is elegendő lehet nagy kiterjedésű tűz keletkezéséhez.

A hatóságok fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, és arra figyelmeztetnek, hogy a szabadban mindenki kerülje a nyílt láng használatát.

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