Ma van az ukrán tengerészgyalogság napja

Ukrajnában 2018 óta méltatják május 23-án a tengerészgyalogság napját. Volodimir Zelenszkij államfő ebből az alkalomból Facebook-oldalán közölt bejegyzésben köszöntötte a fegyvernem katonáit.

Az ukrán elnök kiemelte, hogy a tengerészgyalogosok a legnehezebb frontszakaszokon adnak példát kitartásból és erős helytállásból.

„A tengerészgyalogosok a védelmi erők más egységeivel együtt naponta bizonyítják, hogy az ukránok nem adják fel, és szellemük törhetetlen”

– fogalmazott Zelenszkij.

Az elesett tengerészgyalogosokra emlékeztek Kárpátalján

A fegyvernem napját Ungváron is méltatták. Bohdan Andrijiv polgármester beszámolójából kiderül, hogy katonák, veteránok, kadétok, valamint az önkormányzat és az egyház képviselői jelenlétében ünnepélyesen felvonták a tengerészgyalogság zászlaját a Népi téren.

A Törhetetlenek Keresztje posztumusz kitüntetésben részesült két Ungváron eltemetett katona, Vladiszlav Melnik és Andrij Pohany. A kitüntetéseket az elhunytak hozzátartozói vették át.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →