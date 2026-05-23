Ma van az ukrán tengerészgyalogság napja
Ukrajnában 2018 óta méltatják május 23-án a tengerészgyalogság napját. Volodimir Zelenszkij államfő ebből az alkalomból Facebook-oldalán közölt bejegyzésben köszöntötte a fegyvernem katonáit.
Az ukrán elnök kiemelte, hogy a tengerészgyalogosok a legnehezebb frontszakaszokon adnak példát kitartásból és erős helytállásból.
„A tengerészgyalogosok a védelmi erők más egységeivel együtt naponta bizonyítják, hogy az ukránok nem adják fel, és szellemük törhetetlen”
– fogalmazott Zelenszkij.
Az elesett tengerészgyalogosokra emlékeztek Kárpátalján
A fegyvernem napját Ungváron is méltatták. Bohdan Andrijiv polgármester beszámolójából kiderül, hogy katonák, veteránok, kadétok, valamint az önkormányzat és az egyház képviselői jelenlétében ünnepélyesen felvonták a tengerészgyalogság zászlaját a Népi téren.
A Törhetetlenek Keresztje posztumusz kitüntetésben részesült két Ungváron eltemetett katona, Vladiszlav Melnik és Andrij Pohany. A kitüntetéseket az elhunytak hozzátartozói vették át.
Kapcsolódó: