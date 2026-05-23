A beregszászi színházban léptek fel a Ficseri Gyermekstúdió tagjai

Humoros és egyben tanulságos előadással kedveskedtek a Ficseri Gyermekstúdió tagjai a meghívott vendégeknek: szülőknek, ismerősöknek, akik nagy érdeklődéssel jöttek el a nyílt napra május 22-én a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházba.

A színjátszó csoport bemutathatta, mennyit fejlődött a tanév során, mit tanulhattak, miben haladtak tovább. A gyerekek szeptember óta minden csütörtökön lelkesen gyakoroltak, készültek és egyben jól érezték magukat.

Május 22-én végre eljött a nagy nap. Délutánra elkészült a díszlet. A Hubay-terem színpadának hátterében egy telefon alakú ajtót láthattunk, ahonnan egymás után jöttek elő az előadás szereplői. Apróhirdetéseket, érdekességeket, mese- és versrészleteket hallhattunk a gyerekektől. Az előadás kis részletekből állt, melyeket külön-külön, párban vagy csoportokban adott elő a 20 résztvevő. A gyerekek határozottan, önbizalommal telve játszották el szerepüket.

Vass Magdolna, a szakkör vezetője elmondta, hogy az előadás témája a folytonos telefonozás csökkentése volt, mivel a gyerekek sokkal jobban igénylik a közösséget, a közös játékot, beszélgetést, a bizalmat. Elmondása szerint, amikor a Ficseri foglalkozáson elkezdenek játszani, senkinek sem jut eszébe a telefon.

A színjátszáson kívül nagyon fontos a “hogy vagy kör”, ahol a gyerekek őszintén elmondhatják átéléseiket, vágyaikat, élményeiket.

Az előadás után a résztvevők és a vendégek a díszteremben folytathatták a rendezvényt: köszönetet mondtak a felkészítőknek, a szervezők pedig pizzával és tortával lepték meg a jelenlévőket.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma

