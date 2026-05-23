Magyar kormányrendelet tiltja az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát

Megjelent a Magyar Közlönyben pénteken az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen, Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére.

A kormányrendelet szerint bizonyos, Ukrajnából származó termékeknek az Európai Unió tagállamai területére történő behozatalának gyakorlati tapasztalatai azt mutatták, hogy a termékek jelentős hányadát nem harmadik országokba szállítják tovább, hanem a tagállamokban értékesítik.

Az uniós jog által megkövetelt szigorú termelési, élelmiszer-biztonsági és növényegészségügyi szabályoknak való megfelelési kötelezettség hiányában az ukrán termékek behozhatatlan versenyelőnnyel rendelkeznek, amely súlyos zavarokat okoz a tagállamok belső piacán.

A kormányrendeletben meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzitszállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, amennyiben Ukrajna területéről származnak. A Magyarország területén átmeneti megőrzésben lévő, Ukrajna területéről származó érzékeny termék nem vonható szabad forgalomba bocsátás, valamint vámraktározási, vámszabad területi vagy aktív feldolgozási eljárás alá.

A rendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús, egyebek mellett szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék, lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgómagot, a ropogós kenyeret, valamint többféle bort és borterméket.

A behozatali tilalom nem alkalmazható arra a szállítmányra, amelyet a fuvarozó nyilatkozata alapján átszállítanak Magyarországon úgy, hogy a behozatal napjától számított tizenötödik nap végéig elhagyja az ország területét. Az érzékeny terméket szállító eszközt a Magyarország területére történő belépéskor hatósági zárral kell ellátni úgy, hogy a szállítóeszközről való bármilyen mennyiség eltávolítására csak a hatósági zár roncsolásával kerülhessen sor.

Forrás: hirado.hu

