Medvét észleltek a Munkácsi járásban

A Munkácsi járásban található Zúgó (Huklivij) település közelében medvét rögzítettek a térfigyelő kamerák. A vadállat a falu határában tűnt fel, a felvételt helyi lakosok osztották meg a közösségi oldalakon.

A videón jól látható, amint a barnamedve a település közelében mozog. Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a Kárpátok térségében élő nagyvadak időnként lakott területek közelében is megjelenhetnek.

A helyi hatóságok és a lakosok arra kérik a környéken élőket, valamint a turistákat, hogy legyenek fokozottan óvatosak. Amennyiben medvével találkoznak, semmiképpen ne közelítsék meg az állatot, ne próbálják etetni vagy elriasztani, hanem biztonságos távolságból hagyják el a helyszínt, és szükség esetén értesítsék az illetékes szerveket.

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