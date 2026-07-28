Megérkezett az Egyesült Államokba Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

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Megérkezett az Egyesült Államokba Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki erről az X közösségi portálon számolt be kedden.

Tájékoztatása szerint amerikai látogatása során találkozik Donald Trump amerikai elnökkel, és mindazokkal, „akik támogatni tudják Ukrajna védelmét„.

Zelenszkij azt írta: a megbeszéléseken „első számú prioritásunk a ballisztikus rakétavédelem és a stratégiai együttműködés Amerikával. Közelebb kell hozni a békét!” – tette hozzá.

Forrás: MTI

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