Megnyílt az első herszoni menekültközpont Kárpátalján

Megnyitották Kárpátalja első, a Herszon megyéből érkezett belső menekülteket segítő koordinációs központját Ungváron. Az intézmény a Cirill és Metód téren kezdte meg működését, és a 14. ilyen központ Ukrajnában.

A központban a Herszon megyéből elmenekült emberek humanitárius segítséget, jogi, egészségügyi és pszichológiai tanácsadást vehetnek igénybe. Emellett gyermekfoglalkoztató, számítógépek, nyomtatók és ingyenes internet is rendelkezésre áll azok számára, akiknek munkavégzéshez vagy ügyintézéshez van szükségük ezekre.

Az épületben közigazgatási szolgáltató iroda (CNAP) is működik, amely nemcsak a belső menekültek, hanem az ungvári lakosok számára is biztosít ügyintézési lehetőséget.

2022 óta 3825 Herszon megyei lakos érkezett Kárpátaljára. Közülük 1194 gyermek, 713 idős ember, valamint 80 fogyatékkal élő személy talált menedéket a megyében. 2026 eleje óta további 336 belső menekült érkezett. A legtöbb herszoni származású belső menekült Ungváron (932 fő) és Munkácson (559 fő) él.

A központ létrehozását a Herszon Megyei Katonai Közigazgatás finanszírozta. A megye vezetője hangsúlyozta, hogy Herszon térségét naponta több mint ezer lövedék éri, ezért kiemelten fontos, hogy az onnan elmenekültek biztonságos környezetben kapjanak támogatást.

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