Megölte férjét egy nő a Rahói járásban

Őrizetbe vették egy 65 éves nőt a rahói járási Kaszómezőn (Koszivszka Poljana), akit azzal gyanúsítanak, hogy halálosan bántalmazta a férjét – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata vasárnap.

A rendőrséget június 27-én este értesítették a mentősök egy 64 éves helyi férfi haláláról. A helyszíni szemle során a nyomozók a férfi fején sérüléseket találtak, az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat pedig megállapította, hogy halálát súlyos koponya-agysérülés okozta.

A nyomozás eddigi adatai szerint az áldozat és felesége között családi veszekedés alakult ki. A gyanú szerint az asszony, aki alkoholos befolyásoltság alatt állt, egy egyelőre nem azonosított tárggyal többször fejen ütötte a férjét, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A nőt őrizetbe vették, és szándékos emberölés gyanúja miatt büntetőeljárás indult ellene. Az ügy körülményeit a rendőrség tovább vizsgálja.

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