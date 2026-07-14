Megtiltották a terepjárók és quadok használatát a Szinevéri Nemzeti Természeti Park területén

A Szinevéri Nemzeti Természeti Park vezetősége szigorú tilalmat rendelt el a park területén történő terepjárózással kapcsolatban. A rendelkezés értelmében tilos a közlekedés dzsipekkel, quadokkal, krosszmotorokkal és más terepjáró járművekkel.

A park igazgatósága szerint az ellenőrizetlen terepjárózás jelentős károkat okoz a természeti környezetben. A járművek megrongálják a talajt, pusztítják a növényzetet – köztük az Ukrajna Vörös Könyvében szereplő védett fajokat –, megzavarják a vadon élő állatokat, valamint szennyezik a környezetet.

A közlemény arra is kitér, hogy az extrém terepvezetés kedvelői gyakran magánterületekre is behajtanak, ahol károkat okoznak a vetésekben, a kaszálókban és a helyi lakosok legelőiben.

A szabályszegések visszaszorítása érdekében a nemzeti park területén további vadkamerákat, valamint rejtett fotó- és videómegfigyelő eszközöket helyeztek üzembe.

A park vezetése közölte, hogy a jogsértésekről készült felvételeket átadják a rendvédelmi szerveknek. A szabályszegőkre közigazgatási felelősségre vonás várhat, jelentős környezeti károkozás esetén pedig büntetőeljárás is indulhat ellenük.

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