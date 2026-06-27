Menet közben gyulladt ki egy személyvonat Aknaszlatinán
Tűz ütött ki szombat délben egy dízelmotorvonat mozdonyában a Técsői járásban található Aknaszlatinán – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.
A Aknaszlatina–Királyháza útvonalon közlekedő szerelvény mozdonyából menet közben csaptak fel a lángok. A helyszínre a técsői, nagybocskói és az aknaszlatinai közösségi biztonsági központ tűzoltói vonultak ki, akik a tüzet mintegy 25 négyzetméteres területen lokalizálták, majd teljesen eloltották.
A vonaton utazó négy utast a mozdonyvezetők még a tűzoltók kiérkezése előtt biztonságban kimenekítették. A tűzesetben senki sem sérült meg.
A hatóságok tájékoztatása szerint a tűz nem befolyásolta a vasúti közlekedést, így más járatok menetrendjében nem okozott fennakadást.