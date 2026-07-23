Benzint ivott egy másfél éves kislány a Perecsenyi járásban

Sürgősségi ellátásra szorult egy másfél éves kislány a Perecsenyi járásban, miután ismeretlen mennyiségű benzint ivott.

A mentők kiérkezésekor a gyermek még eszméleténél volt, ezért azonnal megkezdték az ellátását, majd a megyei gyermekkórházba indultak vele. Útközben azonban állapota hirtelen romlott: hányás jelentkezett nála, és egyre gyengébb lett, ezért a mentősök úgy döntöttek, hogy az Ungvári Városi Klinikai Gyermekkórházba szállítják, miközben folyamatosan biztosították a szükséges egészségügyi ellátást.

A mentőszolgálat figyelmeztet: a benzint és más háztartási vegyszereket kizárólag eredeti, jól lezárt csomagolásban, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen szabad tárolni. Továbbá vegyszer lenyelése esetén tilos hánytatni a gyermeket, mert ez súlyosbíthatja az állapotát.

Kárpátalja.ma

Forrás: 103 Zakarpattya

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