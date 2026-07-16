Mi a teendő, ha feltörték a Telegram-fiókját?

A kiberrendőrség figyelmeztetése szerint a csalók egyre gyakrabban adathalász hivatkozásokkal, hamis Telegram-botokkal és támogatói üzenetekkel próbálják megszerezni a felhasználók fiókjait.

Ha elveszítette a hozzáférést Telegram-fiókjához, a szakemberek azt javasolják, hogy mielőbb vegye fel a kapcsolatot a Telegram ügyfélszolgálatával, és részletesen írja le a problémát. Ezután értesítse ismerőseit a feltörésről, valamint változtassa meg minden olyan szolgáltatás jelszavát, amelynek adatait a csevegésekben tárolta. Emellett érdemes bekapcsolni a kétfaktoros hitelesítést is.

Amennyiben a fiókhoz továbbra is hozzáfér, azonnal zárja le az összes ismeretlen munkamenetet a Profil → Eszközök menüpontban, majd ellenőrizze, hogy nem módosították-e a jelszó-helyreállításhoz megadott e-mail-címet.

A kiberrendőrség hangsúlyozza: soha ne kattintson gyanús hivatkozásokra, és ne adja ki az SMS-ben kapott egyszer használatos megerősítő kódokat. Hivatalos szervek és szolgáltatók nem kérnek ilyen adatokat az ügyfelektől.

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