A kárpátaljai magyar közösség képviselőivel találkozott Viktor Mikita

A nemzetközi egyetértés és kulturális sokszínűség napján Kijevben találkozott a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel Viktor Mikita, az Elnöki Hivatal helyettes vezetője.

Erről a politikus közösségi oldalán számolt be május 22-én.

A találkozón részt vett Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, az Ukrán Egyházak és Vallási Szervezetek Tanácsának elnöke, valamint Petei Judit, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, illetve Ukrajna Etnopolitikai és Lelkiismereti Szabadságért Felelős Állami Szolgálata mellett működő etnopolitikai tanács tagja.

Viktor Mikita bejegyzése szerint a felek az ukrajnai magyar közösséget, Kárpátalját és Ukrajnát érintő kérdésekről egyeztettek. Hangsúlyozta, hogy az álláspontok, prioritások és a kijelölt irányvonalak továbbra is változatlanok.

A politikus köszönetet mondott a kárpátaljai magyar közösség képviselőinek államépítő hozzáállásukért és munkájukért.

Kárpátalja.ma

