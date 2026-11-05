Mínusz 9 fokot mértek a Kárpátokban

Igazi téli hideg uralkodik a Kárpátok magashegyi térségeiben: a napokban több helyen is fagypont alatti hőmérsékletet mértek. Ma reggel a Pop Ivan-hegyen, valamint a Petrosz–Hoverla közötti hegygerincen mínusz 9 Celsius-fokot mutattak a hőmérők.

A hegyimentők tájékoztatása szerint reggel 9 órakor a Pop Ivan-hegyen derült volt az ég, az északi szél 4 méter/másodperces sebességgel fújt, a levegő hőmérséklete pedig mínusz 9 fok volt.

Ugyanezt a hőmérsékletet mérték a Petrosz és a Hoverla közötti hegygerincen is. Az ottani megfigyelések szerint reggel fél 8-kor szintén derült volt az ég, a szél sebessége pedig 1 méter/másodpercet tett ki.

A lehűlés miatt a hegyimentők arra figyelmeztetik a túrázókat, hogy alaposan készüljenek fel a hegyi kirándulásokra. A fagy, az erős szél és az időjárás hirtelen változása jelentősen megnehezítheti a közlekedést és a tájékozódást.

A szakemberek azt javasolják, hogy indulás előtt mindenki ellenőrizze az időjárás-előrejelzést, mérje fel reálisan saját teherbírását, és gondoskodjon megfelelő meleg ruházatról, valamint felszerelésről. Emellett fontos, hogy a túrázók tájékoztassák hozzátartozóikat a tervezett útvonalról és a visszaérkezés várható időpontjáról.

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