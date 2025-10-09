Drogot találtak egy sofőrnél Munkácson

Egy szabálytalanul közlekedő Skoda személygépkocsi sofőrjét állították meg a járőrök tegnap a munkácsi Pidhorjanszka utcában – olvasható a kárpátaljai járőrszolgálat Facebook-oldalán.

A férfi feltűnően ideges viselkedése alaposabb vizsgálatra adott okot, mely során a táskájában zöld színű, nyövényi alapú kábítószernek tűnő anyagot találtak. Pénztárcájából pedig alufóliába csomagolt, metamfetaminra emlékeztető por került elő. A rendőrök a sofőrön droghasználat jeleit észlelték, ám a férfi visszautasította az orvosi vizsgálatot.

Az intézkedés során kiderült továbbá, hogy a szabálysértő vezetői engedélyét már korábban bevonta a bíróság.

A jogosítvány nélkül, bódult állapotban vezető férfi ellen szabálysértési eljárás indult, továbbá bűncselekmény gyanúja miatt a járőrök nyomozókat is riasztottak a helyszínre.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kárpátaljai Megyei Járőrszolgálat