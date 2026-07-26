Motoros ütközött személyautóval Munkácson
Közlekedési baleset történt egy személygépkocsi és egy motorkerékpár között Munkácson július 25-én. A sérült motoroshoz mentőt riasztottak.
A helyszínre érkező szakemberek ellátták a férfit, aki nyakrögzítőt és vénás katétert kapott, majd fájdalomcsillapítást alkalmaztak nála. Ezután gerinchordágyon rögzítve szállították a munkácsi Szent Márton Kórházba további kivizsgálásra és kezelésre.
Forrás: Facebook/103 Zakarpattya
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