Munkácsi panelházban randalírozott egy fegyveres férfi

Tegnap, kijevi idő szerint 23:47-kor segélyhívás érkezett a munkácsi rendőrökhöz a Volodimir metropolita utca egyik panelházának lakóitól. Az épület lépcsőházában legalább húsz lövés dördült el.

A rendőrség és a KORD különleges egység munkatársai azonnal a helyszínre siettek, kiérkezésükkor még tartott a lövöldözés. A lakóház harmadik emeletén egy fegyveres férfi barikádozta el magát saját lakásában, és nem volt hajlandó szóba állni a rendőrökkel.

A hatóságok összehangolt és gyors fellépésének köszönhetően a támadót végül sikerült őrizetbe venni. A szomszédok és a környékbeliek közül szerencsére senki sem sérült meg.

A letartóztatott 34 éves, büntetett előéletű férfi ittas állapotban volt. A lakásán alapos helyszíni vizsgálatot tartottak a nyomozók és a törvényszéki szakértők. A házkutatás során lefoglaltak egy „Retay mod 92 cal. 9mm P.A.K.” jelzésű pisztolyt, egy szétszerelt maroklőfegyver alkatrészeit, valamint egy távcsöves puskát. Ezeket jelenleg szakértők vizsgálják.

A fegyveres rendbontással és jogtalan fegyvertartással vádolt gyanúsított akár hét év börtönbüntetésre is számíthat. A nyomozás folyamatban van, a kerületi ügyészség megkezdte az eljárást.

Kárpátalja.ma