Nagycsaládos édesapának adta ki magát két férfi az ukrán-szlovák határon

A csapi különítmény határőrei megakadályozták két férfi illegális határátlépését az ukrán-szlovák határátkelőkön – számolt be róla az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán január 16-án.

A tájékoztatás szerint a férfiak hamis dokumentumokkal szerették volna elhagyni az országot.

Egy 39 éves kijevi férfi a Kisszelmenc–Nagyszelmenc határátkelőn keresztül indult útnak. A dokumentumok ellenőrzése során három születési anyakönyvi kivonatot mutatott be, az egyiket azonban állítólag Németországban állították ki. A férfi azt közölte, hogy újszülött gyermeke jelenleg Németországban van az édesanyjával, de sem a nevét, sem a születési dátumát nem tudta megmondani.

A kisbereznai határátkelőn szintén egy kijevi lakos bukott le hamis iratokkal. A 30 éves férfi két Ukrajnában és egy Moldovában kiállított születési anyakönyvi kivonatot mutatott be a határőröknek. Utóbbi dokumentumról kiderült, hogy hamisítvány. Később kiderült, hogy a férfi pénzért vásárolta meg az iratot.

Mindkét férfitól megtagadták a határátlépést. Az esetekről feljelentést tettek a rendőrségen.

Kárpátalja.ma