Nagyértékű adományt adtak át Beregszászban

A magyar kormány jóvoltából újabb egészségügyi adomány érkezett Kárpátaljára október 5-én, melyet Beregszászban adott át a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet.

A humanitárius segély keretében 32 lélegeztetőgépet, egészségügyi eszközöket és védőfelszereléseket adtak át.

Az esemény kapcsolódik Szijjártó Péter, Magyarország Külgazdasági és Külügyminiszterének Ungváron szeptember 23-án megtartott első, hivatalos átadó ünnepségéhez, amely során 8 egészségügyi intézmény vehette át az adományt.

Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet igazgatója elmondta, hogy fontos a segítség ezen nehéz időkben, ezért a magyar kormány megpróbál minden módon támogatást nyújtani nemzettársainak.

Petruska István, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke háláját fejezte ki, és megköszönte a nagyértékű adományt.

Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese elmondta, hogy a gépeket nemcsak eljuttatják az adott egészségügyi intézményekbe, de be is állítják, illetve a betanulásban is segítenek. – Ukrajnában a koronavírus második hulláma egybefolyt az elsővel, így ez nehezítette a felkészülést a vírus legyőzésére. Ezek a gépek életeket mentenek! – zárta szavait Barta József.

Csak a Linner Bertalan Beregszászi Járási Központi Kórház 5 darab Siriusmed 30 típusú lélegeztetőgépet, 400 darab védőruházatot és 15 600 egyszer használatos gumikesztyűt kapott. Egy darab ilyen lélegeztetőgép 55 000 dollárba kerül.

B. K.

Kárpátalja.ma