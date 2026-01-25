Négy ember életét mentette meg egy munkácsi szervdonor

Donorszerv-átültetést hajtottak végre négy betegen a munkácsi Szent Márton Kórházban néhány nappal ezelőtt – számolt be róla az egészségügyi intézmény a Facebook-oldalán.

A közlemény szerint egy stroke-ot kapott beteget szállítottak a kórházba. Miután az orvosi bizottság megerősítette az agyhalál tényét, a hozzátartozók beleegyeztek a posztumusz szervadományozásba.

Az orvosok négy létfontosságú szervet távolítottak el a donorból: egy szívet, egy májat és két vesét. A szerveket a Lembergi Első Orvosi Egyesület páciensei kapták meg. Jelenleg mindannyian jól vannak.

A munkácsi Szent Márton Kórház munkatársai őszinte részvétüket és mély hálájukat fejezték ki a gyászoló családnak. Tiszteletük jeléül az orvosi személyzet végig vezette az elhunytat a „becsületfolyosón”, és egy perc néma csenddel adóztak az emléke előtt.

Kárpátalja.ma