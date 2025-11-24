Nehezített a közlekedés a hegyvidéki területeken a friss hó miatt

Az elmúlt éjszaka, november 22-ről 23-ra virradóan hullott hó nehezítette a közlekedést több kárpátaljai hegyi útszakaszon. A hatóságok és az útkarbantartó szolgálatok folyamatosan dolgoznak a forgalom biztonságossá tételén.

A Huszti járásban az éjszaka folyamán a járművek megtisztították az úttesteket, majd reggel ismételten homok–só keverékkel kezelték a felületet. Bizonyos szakaszokon a nedves hó miatt hótorlaszok keletkeztek, amelyeket már elszállítottak a munkagépek.

A Rahói járásban az O-070903 jelzésű Kőrösmező (Jaszinya)–Feketetisza (Csorna Tisza) útvonalon, valamint a Tiszabogdány (Bogdán) és Laposmező (Luhi) településeken dolgoznak a szakemberek. A magas páratartalom és a folyamatos csapadék miatt az útburkolat gyorsan jegesedik, ezért a homok–só keveréket folyamatosan szórják, és a nehezebb szakaszokon terepjáró gépekkel dolgoznak.

Az O-070603 jelzésű Alsószievér (Szinevér)–Alsókalocsa (Kolocsava) úton teljes körű tisztítást végeztek, és kezelték a burkolatot a jegesedés ellen. Az út járható, azonban az árnyékos részeken és a meredek emelkedőkön a forgalom továbbra is nehezített a lehetséges újbóli jegesedés miatt.

A sofőröknek továbbra is fokozott óvatosságot javasolnak, különösen a hegyi szakaszokon.

A mukachevo.net nyomán.

Kárpátalja.ma