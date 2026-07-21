Nyolchónapos kisfiú esett le egy éjjeliszekrényről Ungváron

Kórházba szállítottak egy nyolchónapos kisfiút Ungváron, miután leesett egy éjjeliszekrényről, és fejsérülést szenvedett – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat július 20-án.

A mentők kiérkezésekor a gyermek eszméleténél volt és önállóan lélegzett. Az orvosok felületes fejsérülést és a tarkótájon kialakult vérömlenyt állapítottak meg.

A kisfiút a helyszíni ellátást követően további vizsgálatok és kezelés céljából az Ungvári Városi Klinikai Kórházba szállították.

A mentőszolgálat ismét felhívta a figyelmet arra, hogy a csecsemőket még rövid időre sem szabad felügyelet nélkül hagyni pelenkázón, szekrényen, kanapén vagy más magasabb felületen, mert egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos balesethez vezethet.

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