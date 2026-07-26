Online kihívás miatt került kórházba egy gyerek Kárpátalján

Egy veszélyes online játék utasításait követve okozott magának többszörös vágott sérüléseket egy kárpátaljai gyermek – közölte a Kárpátaljai Megyei Sürgősségi Orvosi és Katasztrófaellátó Központ.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a helyszínen elállították a vérzést, ellátták a sebeket, steril kötéseket helyeztek fel, majd a szükséges egészségügyi beavatkozásokat követően a gyermeket további kezelésre kórházba szállították.

A közlemény szerint a gyermek az interneten elérhető, veszélyes játék egyik feladatát teljesítette, amikor önmagának sérüléseket okozott. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy egyes online játékok, kihívások és internetes közösségek olyan káros tartalmakat közvetíthetnek, amelyek veszélyes viselkedésre ösztönözhetik a fiatalokat.

A mentők arra kérik a szülőket, hogy kísérjék figyelemmel, mivel foglalkozik gyermekük az interneten, milyen játékokkal játszik, és kikkel tart kapcsolatot. A hirtelen hangulatváltozás, az elzárkózás, az önsértés nyomai vagy a nyugtalanító kijelentések komoly figyelmeztető jelek lehetnek. A szakemberek szerint az időben érkező segítség, a támogató családi légkör és szükség esetén a pszichológus bevonása akár életet is menthet.

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