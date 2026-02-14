Öt ember életét mentették meg a mentősök pénteken

Péntek 13-a rendkívül mozgalmasnak bizonyult a kárpátaljai mentőszolgálat számára. Egy nap alatt 5 életet mentettek meg a megye különböző pontjain – tájékoztat a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán szombaton.

Tiszaszászfaluban (Szaszove) a mentős csapat egy 50 éves férfinak nyújtott sürgős segítséget, aki késelés áldozata lett. Az áldozatot gyorsan stabilizálták és kórházba szállították.

Ugyancsak ezen a településen egy 72 éves férfi is segítségre szorult, akinél felmerült az influenza gyanúja. A beteg állapota azért volt súlyos, mivel korábban ötször kapott szélütést.

A községben egy 9 éves gyermek is sürgős ellátásra szorult. A kiskorút fejsérüléssel szállították kórházba.

Tiszahetényben (Hetinja) egy 66 éves nő életéért küzdöttek a mentősök, aki negyedszer kapott szélütést. A beteget kritikus állapotban szállították kórházba.

Gödényházán (Hudja) egy 64 éves férfi szorult orvosi segítségre, akinek a gyógyszerek hatása miatt kritikusan leesett a vérnyomása.

