Otthonában termesztett kannabiszt egy férfi a Huszti járásban
Őrizetbe vették a Huszti járásban azt a 33 éves helyi lakost, aki a gyanú szerint illegálisan termesztett kannabiszt saját ingatlanán – közölte a kárpátaljai rendőrség a hivatalos oldalán július 25-én.
A nyomozás szerint a férfi háza mögött egy szellőzőrendszerrel felszerelt üvegházat alakított ki, ahol kábítószer előállítására alkalmas kendernövényeket nevelt.
A rendőrök a házkutatás során 238 tő kannabiszt foglaltak le. A szakértői vizsgálatok megállapították, hogy a növények tetrahidrokannabinolt (THC) és más kannabinoidokat tartalmaztak.
A férfit őrizetbe vették, majd kábítószer-tartalmú kender jogellenes termesztésének gyanújával eljárást indítottak ellene. A bíróság elrendelte letartóztatását, ugyanakkor közel egymillió hrivnya óvadék ellenében szabadlábra helyezhető.
Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van.