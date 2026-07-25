Otthonában termesztett kannabiszt egy férfi a Huszti járásban

Őrizetbe vették a Huszti járásban azt a 33 éves helyi lakost, aki a gyanú szerint illegálisan termesztett kannabiszt saját ingatlanán – közölte a kárpátaljai rendőrség a hivatalos oldalán július 25-én.

A nyomozás szerint a férfi háza mögött egy szellőzőrendszerrel felszerelt üvegházat alakított ki, ahol kábítószer előállítására alkalmas kendernövényeket nevelt.

A rendőrök a házkutatás során 238 tő kannabiszt foglaltak le. A szakértői vizsgálatok megállapították, hogy a növények tetrahidrokannabinolt (THC) és más kannabinoidokat tartalmaztak.

A férfit őrizetbe vették, majd kábítószer-tartalmú kender jogellenes termesztésének gyanújával eljárást indítottak ellene. A bíróság elrendelte letartóztatását, ugyanakkor közel egymillió hrivnya óvadék ellenében szabadlábra helyezhető.

Az ügyben a nyomozás továbbra is folyamatban van.

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