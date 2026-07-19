Patkányméreg került egy kétéves kisfiú szájába a Técsői járásban
Kórházba szállítottak egy kétéves kisfiút a Técsői járásban, miután játék közben rágcsálóirtó szerre bukkant az otthonában – adta hírül a kárpátaljai mentőszolgálat július 19-én.
A beszámoló szerint a gyermek egy pillanat alatt a kezébe, majd a szájába vette a mérgezett gabonaszemeket, miközben édesanyja rövid időre elfordult. A nő azonnal észrevette a veszélyt, és segítséget kért.
A helyszínre érkező mentők ellátták a kisfiút, majd további vizsgálatok és kezelés céljából a Técsői Központi Járási Kórházba szállították.
A mentőszolgálat ismét felhívta a szülők figyelmét arra, hogy a rágcsálóirtó szereket, gyógyszereket, háztartási vegyszereket és más veszélyes anyagokat mindig gyermekektől elzárva kell tárolni, mivel a kisgyermekek gyakran a szájukba veszik a kezük ügyébe kerülő tárgyakat.