Rendkívüli tűzveszélyre figyelmeztetnek Kárpátalján

Július 27-én és 28-án továbbra is magas, helyenként rendkívüli tűzveszély várható Kárpátalja síkvidéki területein – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége.

A szakemberek előrejelzése szerint a következő két napban a síkvidéki térségekben 4-es, vagyis magas, egyes helyeken pedig 5-ös, azaz rendkívüli tűzveszély lesz érvényben.

Az 5-ös fokozat a tűzveszélyességi skála legmagasabb szintje. Ilyenkor már egy apró szikra is elegendő ahhoz, hogy tűz keletkezzen, amely a forró és száraz időjárás miatt rendkívül gyorsan továbbterjedhet. A száraz növényzet vagy a hulladék égetése, illetve a nyílt láng használata könnyen súlyos tüzek kialakulásához vezethet.

A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy ne gyújtsanak tüzet a szabadban, ne égessék el a száraz növényzetet és a hulladékot, valamint ne hagyjanak üvegtárgyakat közvetlen napsütésben. Tűzeset észlelése esetén haladéktalanul értesítsék a 101-es segélyhívó számon a tűzoltókat.

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