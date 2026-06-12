Romlottak az időjárási viszonyok a Kárpátokban

A Kárpátok egyik legmagasabb csúcsán, a Pop Iván-hegyen június 12-én reggel kedvezőtlen időjárási körülmények uralkodtak.

A szerint 8.00 órakor a hegycsúcsot sűrű felhőzet és köd borította, eső esett, az északnyugati szél sebessége elérte a 12 métert másodpercenként. A levegő hőmérséklete mindössze 0 Celsius-fok volt.

A hegyimentők fokozott óvatosságra intik a túrázókat, és arra kérik a magashegyi útvonalakra indulókat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális időjárási viszonyokról, valamint megfelelő felszereléssel vágjanak neki az útnak.

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