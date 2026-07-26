Sikerült megfékezni a beregszászi hulladéklerakóban pusztító tüzet

A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) vasárnap 18:21-kor hivatalosan is felszámoltnak nyilvánította a beregszászi szilárdhulladék-lerakóban keletkezett, mintegy két hektáros tüzet – számolt be róla Babják Zoltán, a város polgármestere július 26-án.

Az éjszaka folyamán a helyszínen a DSZNSZ két egysége marad szolgálatban, hogy folyamatosan felügyelje a tűzbiztonságot.

Amennyiben a helyzet továbbra is stabil marad, hétfő reggel 8 órakor döntenek arról, hogy újraindulhat-e a településről érkező szilárd háztartási hulladék lerakása. Erre Beregszász és a kistérség településeinek megfelelő közegészségügyi és higiéniai állapotának fenntartása érdekében van szükség.

A polgármester közleményében köszönetet mondott a tűzoltóknak, a kommunális szolgálatok munkatársainak, az önkénteseknek, valamint minden érintett szervezetnek és segítőnek, akik részt vettek a tűz oltásában. Hangsúlyozta, hogy közös erőfeszítésüknek köszönhetően sikerült felszámolni a rendkívüli helyzetet, és teljes mértékben ellenőrzés alá vonni a területet.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Babják Zoltán Facebook-oldala

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