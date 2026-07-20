Száz kárpátaljai gyermek utazott nyári táborba Magyarországra

Száz kárpátaljai gyermek indult nyári üdülésre Magyarországra – adta hírül Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője a Facebook-oldalán július 20-án.

A csoportban katonák, elesett honvédek és hadifoglyok gyermekei, belső menekült családokból származó fiatalok, valamint más szociálisan rászoruló gyermekek vesznek részt Kárpátalja valamennyi járásából.

A gyerekek július 20. és 31. között a Balatonnál pihenhetnek, ahol színes programok, játékok, kirándulások és egyéb szabadidős foglalkozások várják őket.

A szervezők szerint a tábor lehetőséget biztosít a kikapcsolódásra, új barátságok kialakítására, a tanév előtti feltöltődésre és a lelki regenerálódásra.

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