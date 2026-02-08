Szén-monoxid-mérgezésben halt meg három kisgyermek Lemberg megyében

Egy egész napra egyedül hagyta három gyermekét egy édesanya Lemberg megyében. A gyerekek szén-monoxid-mérgezés következtében vesztették életüket – közölte a helyi rendőrség sajtószolgálata február 8-án.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint február 7-én egy 31 éves, Lemberg megyei nő munkába ment, és felügyelet nélkül hagyta három — 2, 4 és 6 éves — gyermekét.

Amikor az édesanya este 21:30 körül hazaért életjelek nélkül találta fiait, a szobában pedig számos háztartási cikk megégett. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat szerint a gyermekek szén-monoxid-mérgezést szenvedtek.

Az édesanya ellen büntetőeljárás indult. A nőt őrizetbe vették. Tettéért kettőtől öt évig terjedő börtönbüntetésre számíthat.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Lemberg megyei rendőrség