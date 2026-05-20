Gyerekek rongálták meg a szolyvai emlékpark információs tábláit
Két kiskorú gyermek rongált meg információs táblákat a szolyvai emlékpark területén. Az eset miatt a rendőrség eljárást indított, a gyermekek szüleivel szemben pedig adminisztratív jegyzőkönyvet vettek fel.
A rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés május 18-án reggel érkezett az emlékpark egyik munkatársától. A helyszínre kiérkező rendőrök az emlékfal hátoldalán megrongált információs táblákat, valamint egy szintén megrongált útjelző táblát találtak.
Az illetékesek még aznap azonosították a rongálásban érintett személyeket. A hatóság közlése szerint két helyi gyermekről van szó, akik 7 és 10 évesek.
A rendőrök a szülőkkel szemben jegyzőkönyvet készítettek, amely a gyermeknevelési kötelezettségek elmulasztására vonatkozik.
Az ügy további vizsgálatába a fiatalkorúakkal foglalkozó rendőrségi szakembereket is bevonják.
Forrás: svaliava.net