Gyerekek rongálták meg a szolyvai emlékpark információs tábláit

Két kiskorú gyermek rongált meg információs táblákat a szolyvai emlékpark területén. Az eset miatt a rendőrség eljárást indított, a gyermekek szüleivel szemben pedig adminisztratív jegyzőkönyvet vettek fel.

A rendőrség tájékoztatása szerint a bejelentés május 18-án reggel érkezett az emlékpark egyik munkatársától. A helyszínre kiérkező rendőrök az emlékfal hátoldalán megrongált információs táblákat, valamint egy szintén megrongált útjelző táblát találtak.

Az illetékesek még aznap azonosították a rongálásban érintett személyeket. A hatóság közlése szerint két helyi gyermekről van szó, akik 7 és 10 évesek.

A rendőrök a szülőkkel szemben jegyzőkönyvet készítettek, amely a gyermeknevelési kötelezettségek elmulasztására vonatkozik.

Az ügy további vizsgálatába a fiatalkorúakkal foglalkozó rendőrségi szakembereket is bevonják.

Forrás: svaliava.net

