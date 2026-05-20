Huszonkét év szünet után újra bajnok az Arsenal

Huszonkét év szünet után nyerte meg újra az angol labdarúgó Premier League-et az Arsenal csapata, miután legfőbb üldözője, a Manchester City kedden 1:1-es döntetlent ért el a Bournemouth vendégeként, ezzel behozhatatlanná vált a hátránya.

A Tóth Alexet is foglalkoztató, a PL-ben immár 17 meccs óta veretlen hazai együttes – amely nem vetette be a kispadon helyet foglaló magyar válogatott középpályást – a 19 éves francia Eli Junior Kroupi találatával került előnybe, s bár a 95. percben a norvég Erling Haaland egyenlített, a döntetlennel a City ezüstérmesként zár.

Az Arsenalnak ugyanis így négy pont az előnye a hétvégi zárófordulót megelőzően, így már biztosan elhódítja a trófeát. A jövő héten szombaton a budapesti Puskás Arénában Bajnokok Ligája-döntőt játszó Ágyúsok történetük során 14. alkalommal nyerték meg az angol bajnokságot, amelyben legutóbb 22 éve, 2004-ben – veretlenül – végeztek az élen.

A 13. gólját szerző Kroupi Premier League-rekordot döntött, tinédzserként első idényében az eddigi csúcstartó Robbie Fowler (1993/94) és a Ferencváros jelenlegi vezetőedzője, Robbie Keane (1999/2000) volt 12 találattal.

A Bournemouth pontvesztésével szinte biztossá vált, hogy a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool nem csúszik le az ötödik helyről, azaz a következő szezonban is a Bajnokok Ligájában lesz érdekelt.

A Chelsea 2-1-re győzött otthon londoni rangadón a Tottenham ellen, megszakítva ezzel hétmeccses nyeretlenségi sorozatát. A vendég Spurs egy ponttal bebiztosította volna bennmaradását, ezt most a zárófordulóban teheti meg.

Premier League, 37. forduló:

Bournemouth-Manchester City 1:1 (1:0)

Chelsea-Tottenham Hotspur 2:1 (1:0)

hétfőn játszották:

Arsenal-Burnley 1:0 (1:0)

vasárnap játszották:

Brentford-Crystal Palace 2:2 (1:1)

Everton-Sunderland 1:3 (1:0)

Leeds United-Brighton 1:0 (0:0)

Wolverhampton Wonderers-Fulham 1:1 (1:1)

Newcastle United-West Ham United 3:1 (2:0)

Manchester United-Nottingham Forest 3:2 (1:0)

pénteken játszották:

Aston Villa-Liverpool 4:2 (1:0)

A tabella:

M GY D V LG KG P

1. Arsenal 37 25 7 5 69-26 82 – már bajnok

2. Manchester City 37 23 9 5 76-33 78

3. Manchester United 37 19 11 7 66-50 68

4. Aston Villa 37 18 8 11 54-48 62

5. Liverpool 37 17 8 12 62-52 59

……………………………………………….

6. Bournemouth 37 13 17 7 57-53 56

7. Brighton 37 14 11 12 52-43 53

……………………………………………….

8. Chelsea 37 14 10 13 57-50 52

9. Brentford 37 14 10 13 54-51 52

10. Sunderland 37 13 12 12 40-47 51

11. Newcastle United 37 14 7 16 53-53 49

12. Everton 37 13 10 14 47-49 49

13. Fulham 37 14 7 16 45-51 49

14. Leeds United 37 11 14 12 49-53 47

15. Crystal Palace 37 11 12 14 40-49 45

16. Nottingham Forest 37 11 10 16 47-50 43

17. Tottenham Hotspur 37 9 11 17 47-57 38

……………………………………………….

18. West Ham United 37 9 9 19 43-65 36

19. Burnley 37 4 9 24 37-74 21

20. Wolverhampton Wanderers 37 3 10 24 26-67 19

1-5: Bajnokok Ligája (Főtábla)

6-7: Európa-liga (Főtábla)

18-20: Kiesés

Forrás: hiradao.hu