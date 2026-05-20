KMNE-önkéntesek a Vadvölgyben

A KMNE önkéntes hétvégéje a Vadvölgy Panzióban zajlott, ahol a résztvevők közösen dolgoztak a környezet szebbé tételén. Kertészkedtek, rendbe tették a panziót, a nemrég elkészült teraszt is lefestették, hogy tartósabb és rendezettebb legyen.

A férfiak a játszóteret hozták rendbe, javították és biztonságosabbá tették a gyerekek számára, a feleségek pedig az ablakokat mosták le, a port is letörölték, így az épület kívül-belül tisztább és rendezettebb lett.

Szombaton az egyik apuka nagyon finom bográcsgulyást készített, ami közös ebédként még hangulatosabbá tette a napot. A munka után mindenkinek jól esett a pihenés, különösen a medence kellemesen meleg vizében.

A hétvége során Szántó Gyula, a panzió igazgatója is aktívan részt vett a munkában, és sokat dolgozott együtt az önkéntesekkel, ami még inkább erősítette a közösségi hangulatot.

Több új család is csatlakozott, akik nemrég lettek a közösség tagjai, így a program jó alkalmat adott az ismerkedésre és az összekovácsolódásra. A hétvége végére nemcsak a panzió környezete szépült meg, hanem a közösség is még erősebb lett, és mindenki jó élményekkel tért haza.

Megvalósult Magyarország Kormánya támogatásával!

Fekésházi Diána

résztvevő