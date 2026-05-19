У 2027 році пропонують не проводити атестацію школярів

У 2027 році учнів 4-х, 9-х та 11-х класів восьмий рік поспіль планують звільнити від проходження державної підсумкової атестації.

Відповідний законопроєкт поданий до парламенту прем’єр-міністром Юлією Свириденко.

У разі ухвалення законопроекту, учні, які в 2026/27 навчальному роц завершуватимуть навчання за кожним рівнем повної загальної середньої освіти будуть звільнені від проходження державної підсумкової атестації.

Таким чином, учні, які завершуватимуть початкову, базову або повну загальну середню освіту, зможуть отримати відповідні документи про освіту без проходження шкільних іспитів у форматі державної підсумкової атестації.

