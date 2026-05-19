Német külügyminiszter: Európának Ukrajnától kell tanulnia

Európának tanulnia kell abból az ellenállóképességből, amellyel Ukrajna képes megbirkózni az energiainfrastruktúráját érő támadásokkal – jelentette ki kedden Berlinben Johann Wadephul német külügyminiszter egy energiabiztonságról szóló nemzetközi konferencián.

A német politikus kiemelte: Ukrajna „komoly áron szerzett szakértelemmel” rendelkezik, amelyre az Európai Uniónak sürgősen szüksége van saját ellenállóképességének és energiabiztonságának megerősítéséhez.

Úgy fogalmazott:

a kritikus infrastruktúra egyre inkább a „geopolitikai konfrontáció frontvonalává” válik, és sem Németország, sem európai szövetségesei és partnerei nem immunisak a fenyegetésekkel szemben.

Példaként említette a kibertámadásokat, az energetikai létesítmények felett észlelt drónokat, valamint a tenger alatti kábelek megrongálását. A nyugati országok számos ilyen incidenst Oroszországnak tulajdonítanak, amely immár több mint négy éve folytat háborút Ukrajna ellen.

Az eseményen a G7-országcsoport, az Európai Unió és a NATO képviselői, valamint gazdasági szervezetek, tudományos intézmények és civil szereplők vitatták meg a Kijev háborús tapasztalataiból levonható tanulságokat. A tanácskozáson részt vett Denisz Smihal ukrán miniszterelnök-helyettes és energiaügyi miniszter is.

Wadephul szerint az állandó bizonytalanság korszakában az ellenállóképesség legfontosabb elemei a kritikus infrastruktúra fizikai védelme, a kiberbiztonság garantálása, a gyors helyreállítási képesség és a decentralizáció.

A német külügyminiszter figyelmeztetett: az erősen központosított rendszerek békeidőben ugyan hatékonyak lehetnek, válsághelyzetben azonban különösen sérülékennyé válhatnak. Hozzátette: az elosztott energiatermelés, a mobil kapacitások, a helyi energiahálózatok, az energiatárolás és a tartalékkapacitások egyaránt növelik a túlélőképességet.

„A társadalmi ellenállóképességet nem lehet egyszerűen bekapcsolni egy válság idején; azt előre kell felépíteni”

– fogalmazott a politikus.

Johann Wadephul német külügyminiszter.