Kijev: Ukrajna bocsánatot kért Észtországtól egy drónincidens miatt

Ukrajna bocsánatot kért Észtországtól egy részéről nem szándékolt drónincidens miatt, amelyet orosz rádióelektronikai hadviselési eszközök okoztak – közölte Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő kedden az X-en.

Hanno Pevkur észt védelmi miniszter a Delfi litván hírportál beszámolója szerint kedden közölte, hogy déltájban egy drón lépett be az ország légterébe, amelyet egy NATO-vadászgép a Vorts-tó felett lelőtt. Szava szerint feltehetően ukrán drón volt, amely oroszországi célpont felé tartott.

„Oroszország továbbra is átirányítja az ukrán drónokat a Baltikum felé elektronikai hadviselése révén. Moszkva ezt szándékosan teszi felfokozott propagandaközlések kíséretében. Elnézést kérünk Észtországtól és minden balti barátunktól ezekért a nem szándékos incidensekért. Szakmai intézményeink továbbra is szoros együttműködésben maradnak annak érdekében, hogy minden esetet feltárjanak, és megtalálják a megelőzés módjait, többek között szakértői csoportjaink közvetlen részvételével” – hangsúlyozta bejegyzésében az ukrán külügyi szóvivő.

Hozzátette, hogy

az orosz propagandaállításokkal szemben sem Észtország, sem Lettország, sem Litvánia, sem Finnország soha nem engedte meg, hogy légterét Oroszország elleni csapásokhoz használják, Ukrajna pedig soha nem is kért ilyen engedélyt.

„Ukrajna az ENSZ Alapokmányának 51. cikke alapján gyakorolja az önvédelemhez való jogát; törvényes katonai célpontjaink Oroszország területén találhatók, és az orosz légteret használjuk ezek elérésére. Az oroszoknak nincs joguk Ukrajnát, a balti államokat vagy Finnországot hibáztatni saját tetteik és általában a háborújuk következményei miatt” – mutatott rá Tihij. Egyúttal köszönetet mondott az észt, finn, lett és litván partnereknek a támogatásért és a szolidaritásért.

