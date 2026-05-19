Idén is fellobban az összetartozásunk tüze

Hatodik alkalommal hirdették meg az Összetartozásunk Tüze kezdeményezést, amely mára összmagyar eseménnyé nőtte ki magát. A hagyománnyá vált program keretében minden évben a világ számos országában, több száz helyszínen gyúlnak meg a lángok a nemzeti összetartozás napján.

A szervezők hangsúlyozzák: az idei tüzek nemcsak a nemzeti összetartozást jelképezik, hanem egyben a béke lángjai is, különösen az Ukrajnában immár ötödik éve dúló háború mielőbbi lezárásának reményében.

Ebben az évben június 4-én, közép európai idő szerint 20:26-kor gyulladnak meg az összetartozásunk tüzei szerte a világban.

A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat: családok, közösségek, baráti társaságok gyújthatnak máglyát, tábortüzet vagy akár gyertyát, hogy együtt emlékezzenek és imádkozzanak a békéért, valamint a magyarság összetartozásáért.

A szervezők arra kérnek mindenkit, hogy tervezzék meg, hol és kikkel szeretnének részt venni az eseményen, majd regisztráljanak a kezdeményezés hivatalos oldalán.

A csatlakozási lehetőségekről további információ a gyujtsukmeg.ma oldalon található.

„Bárhol is éljünk, összetartozunk!” – fogalmaznak a szervezők.

Kárpátalja.ma