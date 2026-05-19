Már 39 halálos áldozata van az ukrán–román határ illegális átlépésének

A háború kitörése óta több tízezer ukrán állampolgár próbált illegálisan Romániába jutni – számolt be elemzésében a német Bild. A lap adatai szerint 2022 óta mintegy 32 ezer ember lépte át törvénytelenül az ukrán–román határt, gyakran a Kárpátok veszélyes hegyi útvonalain vagy a Tisza folyón keresztül.

A több mint 600 kilométer hosszú közös határ jelentős része nehezen megközelíthető hegyvidéki területeken húzódik. Sokan hivatalos átkelőhelyek helyett embercsempészek segítségével vagy online térképek alapján próbálnak átjutni Romániába, sokszor megfelelő felszerelés és helyismeret nélkül.

A hegyvidéki útvonalak komoly veszélyeket rejtenek. A hirtelen időjárás-változások, az alacsony éjszakai hőmérséklet, a meredek sziklák és a gyors sodrású hegyi patakok miatt számos tragédia történt az elmúlt években. A Bild szerint legalább 39 ember vesztette életét a román határ felé vezető út során. A halálesetek fő oka a kihűlés, a kimerültség, illetve a balesetekből származó sérülések voltak.

Az Ukrán Állami Határőrszolgálat rendszeresen figyelmezteti a lakosságot az illegális határátlépések veszélyeire. A hatóság szerint az embercsempészek gyakran magukra hagyják az embereket a hegyekben, miután megkapták a pénzt. Kiemelték: az ilyen utak közvetlen veszélyt jelentenek az emberi életre és egészségre.

A román hegyimentő szolgálatok (Salvamont) beszámolói szerint a bajba jutott vagy eltűnt személyek felkutatása rendkívül nehéz feladat. A mentőakciók során gyakran helikoptereket, drónokat és keresőkutyákat is bevetnek, miközben a rossz térerő és a nehezen járható terep tovább nehezíti a munkát.

A határ mentén mindkét ország hatóságai fokozott ellenőrzéseket végeznek. Drónokat, kamerarendszereket és szolgálati kutyákat alkalmaznak az illegális átkelések megakadályozására, valamint rendszeresen számolnak fel embercsempész-hálózatokat is. Információk szerint az ilyen „szolgáltatásokért” akár több ezer dollárt is elkérnek a szervezők.

A Bild által közölt adatok ismét rámutatnak arra, hogy az illegális határátlépés nemcsak jogi, hanem életveszélyes kockázatot is jelent azok számára, akik a Kárpátokon keresztül próbálnak eljutni Romániába.

A goloskarpat.info nyomán.

