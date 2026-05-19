Kárpátaljai és gyulai kézművesközösségek közös kiállítása Gyulán

Május 14-én nyílt meg a „Kapcsolatok a művészet útján – Gyulai és kárpátaljai kézművesmozaik” című kiállítás a gyulai Erkel Ferenc Művelődési Központban. A tárlaton a Nemzeti Művelődési Intézet „A Szakkör” programjához kapcsolódó gyulai és kárpátaljai alkotóközösségek mutatták be munkáikat.

A kiállítást Csibor Márton, a Nemzeti Művelődési Intézet Békés vármegyei igazgatója nyitotta meg, aki beszédében kiemelte: a program immár hatodik éve biztosít lehetőséget arra, hogy az alkotni vágyó emberek közösségekben élhessék meg a kézművesség örömét. Hangsúlyozta, hogy a Kárpát-medence-szerte működő több mint 2500 szakkör nemcsak a hagyományőrzést szolgálja, hanem közösségeket is épít.

A megnyitón Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület elnöke elmondta: Kárpátalján az egyesület koordinálja a szakköri foglalkozásokat, évente átlagosan húsz csoport munkáját segítve. Kiemelte, hogy a Covid-járványt követően a program jelentős szerepet vállalt a közösségi élet újraszervezésében, majd az orosz–ukrán háború kitörése után a szakkörök támogató közösségekké is váltak. Az itt megszerzett tudást a résztvevők számos közösségi alkalmon – többek között gyermeknapi rendezvényeken és jótékonysági vásárokon – is kamatoztatják.

A kiállításon külön figyelmet kaptak a csapi kézműves szakkör alkotásai is. A Csapon működő közösség az elmúlt évek során a helyi kulturális és közösségi élet egyik meghatározó kezdeményezésévé vált.

A szakkör munkáját évről évre új technikák elsajátítása, folyamatos fejlődés és aktív közösségi élet jellemzi. A foglalkozások 2021-ben csipkeveréssel indultak, majd 2022-ben a makramé alapjaival ismerkedtek meg a résztvevők. 2023-ban a kereten szövés került a középpontba, 2024-ben haladó makramétechnikákkal bővítették tudásukat, míg a 2025/2026-os évadban a zsinórfonallal való horgolás áll a fókuszban. Az egymásra épülő képzéseknek köszönhetően a résztvevők egyre összetettebb, igényesebb és kreatívabb alkotásokat készítenek.

A szakkör nemcsak kézműves tudást ad át, hanem fontos közösségépítő szerepet is betölt. A foglalkozások során támogató, baráti légkör alakult ki, ahol a résztvevők megoszthatják egymással tapasztalataikat, élményeiket és alkotói ötleteiket. Az elkészült munkákat rendszeresen kiállításokon mutatják be, amelyek a helyi közösség számára is betekintést nyújtanak az alkotófolyamatba és az elért eredményekbe.

A gyulai tárlaton a csapi szakkör tagjai makramékat, kereten szőtt alkotásokat, zsinórfonalas horgolásokat és egyéb kézműves munkákat mutattak be, míg a gyulai Boglárka Hímző Klub és Kreatív Klub tagjai matyó hímzésekkel és gyönggyel kombinált kötésekkel készültek.

A csapi kézműves szakkör mára példaértékű kezdeményezéssé vált, amely a hagyományőrzés, az alkotás öröme és a közösségi összetartozás erősítésének egyik fontos helyi bázisa.

A kiállítás május 26-ig látogatható a gyulai Erkel Ferenc Művelődési Központban.

Fotó: Gyulai Hírlap – Rusznyák Csaba

Forrás: karpataljainepfoiskola.hu