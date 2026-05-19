Könyvajánló: Lúdas Matyi

Gondoltad volna, hogy a legmenőbb bosszútörténet nem Hollywoodban született, hanem a 19. századi Magyarországon? Fazekas Mihály Lúdas Matyija egy pörgős, humoros és végtelenül igazságos történet a népi furfangról, amely kétszáz év távlatából is pontosan ugyanúgy működik, mint egy modern akció-vígjáték.

A történet főhőse Matyi, egy kissé lusta parasztlegény, akit a gőgös és kapzsi földesúr, Döbrögi, igazságtalanul megvesszőztet a vásárban, a libáit pedig ellopja. Matyi nem törik meg, hanem szemtől szembe megfogadja, hogy háromszor veri ezt vissza az uraságon. Innentől kezdve egy zseniális álcázóművész és stratéga bőrébe bújik. Építőmesternek, csodadoktornak és vándorlegénynek kiadva magát jár túl Döbrögi és teljes fegyveres őrsége eszén, hogy beváltsa az ígéretét.

Miért fantasztikus minden fejezet?

A tökéletes elégtétel: mindannyian éreztük már úgy, hogy az erősebb vagy a hatalmasabb igazságtalanul bánt velünk. Matyi története a gyengék diadala a zsarnokok felett.

Zseniális álcák és humor: a három bosszú mindegyike egy-egy mesteri átverés. Fazekas Mihály elképesztő humorral mutatja be, hogyan válik a rettegett földesúrból reszkető, átvert áldozat.

Rövid és pörgős: nem kell több száz oldalas leírásokkal küzdeni. A mű mindössze négy rövid fejezetből áll, a cselekmény egy percig sem unalmas.

Döbrögi jellemfejlődése: ez nem egy véres, öncélú bosszúhadjárat. A harmadik verés után Döbrögi valóban megváltozik, emberségesebb lesz, ami mély morális üzenetet ad a történetnek.

U.i.: Ha tetszettek a klasszikus Dargay Attila-féle rajzfilm poénjai, itt az ideje megnézni, honnan indult a legenda, és hogyan hangzanak az eredeti, dallamos hexameteres sorok!

A mű a mek.oszk.hu oldalán is megtalálható.

