Meghalt Scherer Péter színművész

Hatvannégyéves korában kedden délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari-díjas színművész – tudatta a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt.

Társulata kedd est 21 órától virrasztást tart, a megemlékezésnek a B32 Galéria és Kultúrtér ad otthont. A szervezők várnak mindenkit, aki szeretne egy gyertyával, egy csendes gondolattal vagy személyes jelenlétével búcsút venni – írták.

Scherer Péter 1961. november 16-án született Ajkán. 1987-ben építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színészkamarától. 1984-től 1995-ig az Arvisura Színházi Társaság tagja volt. 1995-1997 között szabadfoglalkozású színészként dolgozott, 1997-től 2001-ig a Bárka Színház tagja volt. 2002-2008 között a Krétakör társulatához tartozott. 2008-tól szabadúszó, 2009-től a Nézőművészeti Kft. tagja. Gyakran szerepelt tévésorozatokban és szinkronszínészként is sokat dolgozott.

Főbb szerepei között van Pilátus (A Mester és Margarita); Hornyák Dávid (Bábelna); Claudius (Hamlet); Ferenc barát (Sok hűhó semmiért); Macduff (Macbeth); Ormándi Béla (Szentivánéji álom); Matyik Lajos (Titanic vizirevü); N legény (Mulatság); Dokter (Tótferi); Prézli (Kék, kék, kék); Bíboros (Amalfi hercegnő); Színpadmester (Hat szereplő szerzőt keres); Csordás Zoltán (A vészmadár); Piros (Hazámhazám); Samrajev (Siráj); Oronte (Mizantróp); Heimdall/ Volker (A Nibelung-lakópark); Thézeusz (Fédra Fitness); A jég (Nemzeti Színház); Übü papa (Übü király és a magyarok – Budapest Bábszínház).

Számos filmben játszott köztük a Kontroll, az Argo, a Magyar vándor, a Valami Amerika, a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten,

Számos díjjal ismerték el munkásságát: 1995-ben vehette át a Színikritikusok díját, 1999-ben a Filmkritikusok díját, 2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, 2009-ben Jászai Mari-díjat kapott. 2020-ban Karinthy- gyűrűvel, 2024-ben Budapestért díjjal ismerték el. 2025-ben neki ítélték a makói önkormányzat Páger Antal-színészdíját.

Forrás: MTI

