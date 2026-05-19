2027-ben is eltörölhetik az állami záróvizsgát Ukrajnában

2027-ben ismét felmenthetik az ukrajnai diákokat az állami összegző attesztáció (DPA) letétele alól. Az erről szóló törvénytervezetet Julija Szviridenko miniszterelnök nyújtotta be az Ukrán Legfelsőbb Tanács elé.

Amennyiben a parlament elfogadja a javaslatot, a 2026/27-es tanévben a 4., 9. és 11. osztályos tanulóknak nem kell állami záróvizsgát tenniük az általános és középiskolai tanulmányaik befejezésekor.

Ez már a nyolcadik egymást követő év lenne, amikor a diákok mentesülnek a kötelező DPA-vizsgák alól.

A tervezet elfogadása esetén a tanulók állami záróvizsga nélkül is megkaphatják tanulmányi okmányaikat.

A döntést azzal indokolják, hogy az ukrán oktatási rendszert továbbra is a háborús körülményekhez kell igazítani.

A pmg.ua nyomán.

