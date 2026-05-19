Jelek, amelyek magas kortizolszintre utalnak

A gyakran csak stresszhormonként emlegetett kortizol magas szintje különböző problémákat okozhat a szervezetben. Mutatjuk, mik jelezhetik a magas kortizolszintet, és mit tehetsz a csökkentéséért.

A magas kortizolszint leggyakoribb okai közé tartozik a tartós stressz, a kialvatlanság, a szervezetben lévő krónikus gyulladás, az agyalapimirigy-probléma, a mellékvese-daganat, valamit egyes gyógyszerek szedése. A kortizol nevű hormon túlzott mennyiségére pedig – a kiváltó októl és a szinttől függően – változatos tünetek hívhatják fel a figyelmet.

A magas kortizolszint tünetei

súlygyarapodás: főleg az arcon és a has környékén látványos;

pattanásos bőr;

könnyen kialakuló véraláfutások;

kipirult arc;

lassú gyógyulás;

izomgyengeség;

fokozott fáradtság;

ingerlékenység;

koncentrációs nehézségek;

magas vérnyomás;

fejfájás.

Hogyan csökkenthető a magas kortizolszint?

„Reggel testünk természetes módon kortizolszint-emelkedéssel reagál, de tudatos rutinnal csökkenthetjük a szintjét. Egy jó reggeli rutin az egész napos stresszmentességhez hozzájárulhat” – olvasható a Marie Claire cikkében.

Mint írták, a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, a hatékony stresszkezelés, a rendszeres testmozgás, a vércukorszint stabilizálása, valamint a koffein és az alkohol fogyasztásának mérséklése mind segíthet a kortizolszint kordában tartásában. A reggeli kortizolszint csökkentéséhez pedig az alábbi lépések követését ajánlják:

Ne telefonozással indítsuk a napot! Fogyasszunk lassú felszívódású, tartósan energiát adó reggelit, és csak ezt követően igyuk meg a reggeli kávénkat! Együnk lassan, ne kapkodjunk! Ha belefér az időnkbe, egy reggeli séta vagy egy jógázás is sokat segíthet, hogy kiegyensúlyozottabban induljon és teljen a napunk.

