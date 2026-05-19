Jelek, amelyek magas kortizolszintre utalnak
A gyakran csak stresszhormonként emlegetett kortizol magas szintje különböző problémákat okozhat a szervezetben. Mutatjuk, mik jelezhetik a magas kortizolszintet, és mit tehetsz a csökkentéséért.
A magas kortizolszint leggyakoribb okai közé tartozik a tartós stressz, a kialvatlanság, a szervezetben lévő krónikus gyulladás, az agyalapimirigy-probléma, a mellékvese-daganat, valamit egyes gyógyszerek szedése. A kortizol nevű hormon túlzott mennyiségére pedig – a kiváltó októl és a szinttől függően – változatos tünetek hívhatják fel a figyelmet.
A magas kortizolszint tünetei
- súlygyarapodás: főleg az arcon és a has környékén látványos;
- pattanásos bőr;
- könnyen kialakuló véraláfutások;
- kipirult arc;
- lassú gyógyulás;
- izomgyengeség;
- fokozott fáradtság;
- ingerlékenység;
- koncentrációs nehézségek;
- magas vérnyomás;
- fejfájás.
Hogyan csökkenthető a magas kortizolszint?
„Reggel testünk természetes módon kortizolszint-emelkedéssel reagál, de tudatos rutinnal csökkenthetjük a szintjét. Egy jó reggeli rutin az egész napos stresszmentességhez hozzájárulhat” – olvasható a Marie Claire cikkében.
Mint írták, a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, a hatékony stresszkezelés, a rendszeres testmozgás, a vércukorszint stabilizálása, valamint a koffein és az alkohol fogyasztásának mérséklése mind segíthet a kortizolszint kordában tartásában. A reggeli kortizolszint csökkentéséhez pedig az alábbi lépések követését ajánlják:
- Ne telefonozással indítsuk a napot!
- Fogyasszunk lassú felszívódású, tartósan energiát adó reggelit, és csak ezt követően igyuk meg a reggeli kávénkat!
- Együnk lassan, ne kapkodjunk! Ha belefér az időnkbe, egy reggeli séta vagy egy jógázás is sokat segíthet, hogy kiegyensúlyozottabban induljon és teljen a napunk.
Forrás: hazipatika.com