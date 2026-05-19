Édesanyák Hete programsorozat a nagycsaládos egyesületben

Véget ért az Édesanyák Hete programsorozat a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületben. 2026-ban is számos program közül lehetett választani, több helyszínen május 4-18. között. Az anyukák feltöltődhettek lelkileg az előadással egybekötött vacsorákon, fizikailag pedig a fitneszfoglalkozásokon, a wellnessprogramokon, és a kreatívabbak kipróbálhatták magukat a szabás-varrás területén is.

Összesen az idei Édesanyák Hete programsorozatunkban 170 nagycsaládos anyuka 63 településről vett részt.

Az ünnepi sorozat egy fitneszprogrammal vette kezdetét Tiszaújlakon Renik Tímea nagycsaládos édesanya vezetésével. A program jó hangulatban telt, az édesanyák olyan jól érezték magukat, hogy eldöntötték, ezt még folytatni szeretnék a közeljövőben.

A Helikon étteremben volt a folytatás, ahol az A nő Isten emberi testbe öltöztetett Napfénye c. előadást hallgathatták meg a résztvevők Halász-Balog Zita református lelkész, mentálhigiénés szakember tolmácsolásában.

Majd egy gyalogtúra volt betervezve Dancs Katalin KMNE elnökségi tag vezetésével, de az időjárás kedvezőtlennek bizonyult, így egy kötetlen teadélutánt töltöttek el az anyukák május 8-án, pénteken. Másnap délelőtt az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégiumban kézműves délelőttre került sor, amelyet Harapkó Marianna KMNE elnökségi tag vezetett. Előkerült a tű, a cérna, a varrógép, és szebbnél szebb, dekoratív kiegészítőket készíthettek a jelenlévők. Jó kikapcsolódás a közös alkotás, amelyre a hétköznapokban nem sok idő jut.

Május 11-én közös fürdőzésen vehettek részt az Ugocsai térségből az édesanyák Nagyszőlősön, a Fekete szikla nevű komplexumban. A programfelelős, Csirpák Viktória KMNE elnökségi tag segítségével gördülékenyen zajlott ez a délután is.

Másnap, 12-én egy napon két esemény zajlott: az Ugocsában élő anyukák is részt vehettek ugyanazon az előadáson, amelyen már korábban a Bereg vidékiek, eközben Beregszászban a Beauty komplexben is összegyűltek az anyukák. A wellnessprogramon Birta Ibolya, a KMNE helyi összekötője volt a programfelelős, aki segített a szervezésben.

Még két fürdőzésre is sor került ezeken kívül: 14-én Beregszászban Szilágyiné Tóth Gabriella, a KMNE alelnökének vezetésével és 18-án Nagyszőlősön, szintén Csirpák Viktória segítségével.

Programsorozatunk végén elmondhatjuk, hogy nagyon tartalmasak voltak ezek az alkalmak, a felelősök nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy minden rendben történjen. Hálásak vagyunk az édesanyákért, akikre most ezekben a viharos időkben talán még több felelősség hárul. Néha nekik is szükségük van a kikapcsolódásra, hogy aztán újult erővel folytathassák értékes munkájukat.

Köszönet Magyarország kormányának a program megvalósulásáért, továbbá minden édesanyának, aki süteménnyel járult hozzá az alkalmakhoz, ill. köszönet minden programfelelősnek, akik lelkesen segítettek mindezek megvalósításában!

Kopinec Emese

irodai munkatárs, KMNE

Az alábbiakban az édesanyák visszajelzéseit olvashatják:

“Nagyon tetszett a szervezés és az előadás, amit hallhattunk. Érdekes programok, finom vacsi.”

“Az tetszett a legjobban, hogy tényleg ez egy kis kikapcsolódás volt az édesanyáknak.”

“Nagyon jól éreztem magam. Jó volt a program.”

“Nagyon tetszett az előadás, a hangulat, a finom ételek! Nagyon köszönöm, hogy ott lehettem!”