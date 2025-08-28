Tájékoztatás a női önkormányzati képviselők határátlépésének feltételeiről

Az ukrán elnök utasításának végrehajtásaként a kormány augusztus 27-én jóváhagyta a Belügyminisztérium által kidolgozott rendeletet, amely lehetővé teszi a női önkormányzati képviselők számára az államhatár átlépését hadiállapot idején.

A részletekről Ihor Klimenko belügyminiszter számolt be.

A helyi (falusi, községi, városi, városi kerületi, járási, megyei) tanács képviselőinek tevékenysége nem fizetett. Ezért a jogszabály nem tiltja, hogy más munkahelyük legyen, főként olyan, amely nem kapcsolódik a helyi önkormányzati szervekhez. Például egy helyi képviselőnő lehet tanárnő vagy orvosnő. Ebben az esetben átlépheti a határt.

Ha azonban a képviselőnő a helyi önkormányzat szerveinél dolgozik, és így a helyi költségvetésből kap fizetést, a külföldre utazás továbbra is kizárólag hivatalos kiküldetés keretében lehetséges.

A most elfogadott rendelet értelmében a helyi önkormányzatoknak három napon belül frissített listákat kell benyújtaniuk az Ukrán Állami Határőrszolgálathoz az 57. számú kormányhatározat 2-14. pontjában meghatározott személyekről.

A jövőben, személyi változások esetén, az ilyen információkat legkésőbb a döntés meghozatalát követő napon továbbítani kell a Határőrszolgálatnak.

Kárpátalja.ma