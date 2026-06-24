Támogatások és fejlesztési döntések a Beregszászi Végrehajtó Bizottság ülésén

Lezajlott a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottságának soros ülése, amelyen több, a lakosság szociális helyzetének javítását és a helyi közösség támogatását célzó döntést hoztak.

A testület határozata alapján anyagi támogatásban részesül 14 rászoruló helyi lakos, összesen 70 800 hrivnya értékben.

Emellett a kedvezményre jogosult lakosok számára felírt gyógyszerek költségeinek megtérítésére 95 860 hrivnyát különítettek el, ezzel is segítve az egészségügyi kiadások enyhítését.

A bizottság döntése értelmében két olyan család, akik elesett ukrán katonát helyeztek végső nyugalomra, egyszeri, 60 000 hrivnyás támogatásban részesül.

Szintén egyszeri pénzügyi segítséget kapnak az eltűnt katonák hozzátartozói, a sebesült katonák, a fogságból hazatért személyek, valamint Ukrajna védői. Az erre a célra elkülönített támogatások összértéke 74 000 hrivnya.

A társasházak megfelelő fenntartásának biztosítása érdekében a végrehajtó bizottság előkészíti egy pályázat kiírását is. Ennek célja társasházkezelő kijelölése azokban az épületekben, ahol a tulajdonosok eddig nem döntöttek az üzemeltetés formájáról.

Az ülésen továbbá jóváhagyták és a városi tanács elé terjesztették a nevelőszülők számára nyújtandó visszatérítendő pénzügyi támogatás 2026–2028 közötti programtervezetét, valamint a Beregszászi kistérség egészségügyi dolgozóinak 2026–2029-re szóló helyi ösztönzőprogramját.

A döntések célja a szociális biztonság erősítése, valamint a közösségi szolgáltatások és az egészségügyi ellátás további fejlesztése a kistérségben.

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