A Katolikus Karitasz generátorokkal támogatja Ukrajnát

A Katolikus Karitász csütörtökön a nemzetközi szolidaritás jegyében humanitárius segítséget juttatott el az ukrán Katolikus Karitásznak a lakosság megsegítésére. 32 áramfejlesztőt, valamint 10 millió forint támogatást adtak át – közölte a szervezet pénteken.

A közlemény szerint a villamosenergia-hálózatot ért háborús károk és támadások következtében Ukrajna több térségében súlyosbodtak az áramellátási nehézségek. A tartós hidegben a gyakori áramszünetek veszélyeztetik a fűtést, a vízellátást és a mindennapi élet alapvető feltételeit.

A szállítmány részét képező 32, 5,5 kW-os lakossági generátor a legsürgetőbb időszakban nyújthat segítséget a legalapvetőbb áramellátás biztosításában. A 10 millió forintos pénzadományt – amelynek nagy részét a Kaposvári Egyházmegye gyűjtötte össze, és amelyet a Katolikus Karitász kiegészített – a szervezet a 32, közel 10 millió forint összértékű generátorral együtt azonnal útnak indította

– írták.

A támogatást pénteken adták át Lemberben (Lviv) az ukrán Katolikus Karitász munkatársai számára, hogy azonnal eljuthasson a leginkább rászorulók részére, főként Kijevbe (Kyiv).

A következő hetekben további szállítmányok előkészítése zajlik, amelyek Kárpátaljara és Ukrajna más régióiba is eljutnak a Katolikus Karitász közreműködésével – közölték.

Forrás: MTI

(Nyitókép: illusztráció)